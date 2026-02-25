PUBBLICITÀ
‘La conoscenza proibita’ del giuglianese Saverio Ferrara approda a Casa Sanremo Writers

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Un libro che affronta il tema della spiritualità con coraggio e profondità, abbandonando ogni ancoraggio ancestrale a sistemi di dogmi, credenze e rituali, perché la “spiritualità è apertura, è l’aria che respira l’universo”.
Saverio Ferrara firma un romanzo in cui l’approccio esistenziale assume una
prospettiva neuroscientifica, e racconta la vita di Simone, un uomo appassionato ai suoi studi che incontra l’amore per una donna, Ginevra, il cui destino si intreccerà a quello del protagonista in modo misterioso e intrigante.
Pubblicato da Graus Edizioni, il testo nasce da un percorso di ricerche e da vissuti interiori che l’autore ha elaborato in chiave narrativa.
Durante l’evento, l’autore Saverio Ferrara dialogherà con Maurilio Giordana, radio
speaker, presentatore, blogger e deejay.
L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio 2026 alle 14:45, presso la struttura
Palafiori Sanremo, C.so Garibaldi snc, Sanremo.

Giovedì 26 febbraio 2026
“La conoscenza proibita (Graus Edizioni) di Saverio Ferrara approda a Casa
Sanremo Writers”
Centro Congressi Palafiori, Sanremo
Ore 14:45

