‘La conoscenza proibita’ del giuglianese Saverio Ferrara approda a Casa Sanremo Writers

PUBBLICITÀ

Un libro che affronta il tema della spiritualità con coraggio e profondità, abbandonando ogni ancoraggio ancestrale a sistemi di dogmi, credenze e rituali, perché la “spiritualità è apertura, è l’aria che respira l’universo”.

Saverio Ferrara firma un romanzo in cui l’approccio esistenziale assume una

prospettiva neuroscientifica, e racconta la vita di Simone, un uomo appassionato ai suoi studi che incontra l’amore per una donna, Ginevra, il cui destino si intreccerà a quello del protagonista in modo misterioso e intrigante.

Pubblicato da Graus Edizioni, il testo nasce da un percorso di ricerche e da vissuti interiori che l’autore ha elaborato in chiave narrativa.

Durante l’evento, l’autore Saverio Ferrara dialogherà con Maurilio Giordana, radio

speaker, presentatore, blogger e deejay.

L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio 2026 alle 14:45, presso la struttura

Palafiori Sanremo, C.so Garibaldi snc, Sanremo.

Giovedì 26 febbraio 2026

“La conoscenza proibita (Graus Edizioni) di Saverio Ferrara approda a Casa

Sanremo Writers”

Centro Congressi Palafiori, Sanremo

Ore 14:45

PUBBLICITÀ