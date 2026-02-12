La Zecca di Stato omaggia il Napoli: la moneta celebrativa per i 100 anni di storia

PUBBLICITÀ

Prendono il via le iniziative per celebrare i 100 anni della Ssc Napoli. Tra gli appuntamenti più attesi c’è l’emissione di una moneta commemorativa ufficiale, realizzata dalla Zecca dello Stato e firmata dall’artista Silvia Petrassi, dedicata al centenario del club azzurro. Anche se la ricorrenza cadrà ufficialmente il 1° agosto 2026, la moneta sarà disponibile dal 28 luglio 2026 e potrà essere acquistata in prevendita già a partire dal 9 aprile, al prezzo di 90 euro, attraverso il sito ufficiale della Zecca.

Sul dritto della moneta campeggia al centro lo stemma ufficiale della Ssc Napoli. Lungo la parte superiore corre la scritta “Repubblica Italiana”, mentre in basso è riportata la dicitura “Ssc Napoli”. Ai lati compaiono le date “1926” e “2026”, che richiamano rispettivamente l’anno di fondazione del club e quello di emissione della moneta. Il conio presenta inoltre elementi colorati.

Sul rovescio è raffigurato uno scorcio simbolico della città: in primo piano una veduta di Napoli con il Vesuvio e lo stadio Diego Armando Maradona. Nella parte superiore sono indicati il valore nominale di 5 euro e la lettera “R”, segno distintivo della Zecca di Roma. In basso è incisa la firma dell’autrice, “Petrassi”. Un oggetto destinato a diventare pezzo da collezione per i tifosi azzurri e per tutti gli appassionati di numismatica, in vista di un anniversario che segna un secolo di storia sportiva e identità cittadina.