Lacrime di dolore a Mugnano, la piccola Aurora muore a 8 anni

Grave lutto sconvolge la comunità di Mugnano. Aurora Russo, una bimba di soli 8 anni, è morta dopo aver lottato per anni contro una grave malattia. Tempo fa, per aiutare la famiglia a sostenere le spese per le cure, ci fu anche una raccolta fondi. Tutti i commercianti di Mugnano misero il salvadanaio, così come fecero anche diverse associazioni e parrocchie.

Al cordoglio si unisce anche il Comitato Genitori Scuole Mugnano che su Facebook scrive: “Ci uniamo al terribile lutto che ha colpito le famiglie Russo e D’Auria per la scomparsa della piccola Aurora. Esprimiamo con immenso dolore il nostro cordoglio”. Tantissimi i commenti di cittadini mugnanesi e non che, nel corso del tempo, avevano preso a cuore Aurora e la sua famiglia.

I funerali si celebreranno domani alle 11 presso la Chiesa Beato Nunzio Sulprizio di Mugnano.