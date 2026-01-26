PUBBLICITÀ
HomeCronacaLadri in casa mentre dormono, coppia rapinata a Pomigliano D'Arco
CronacaCronaca locale

Ladri in casa mentre dormono, coppia rapinata a Pomigliano D’Arco

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ladri in casa mentre dormono, coppia rapinata a Pomigliano D'Arco
Ladri in casa mentre dormono, coppia rapinata a Pomigliano D'Arco
PUBBLICITÀ

Colpo ai danni di due anziani a Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli. La scorsa notte, all’interno di una villetta del centro cittadino due ladri sono entrati da una porta finestra al piano terra, riuscendo indisturbati a portare via alcuni oggetti di valore mettendo l’abitazione a soqquadro. Amara la sorpresa dei due pensionati proprietari della refurtiva una volta svegliatisi la mattina seguente.

Essendo i malviventi ancora a piede libero e non trattandosi questo di un caso isolato, a Pomigliano sono già state istituite tre zone rosse, si tratta comunque di una questione complessa quella della criminalità predatoria nel comune dell’hinterland napoletano che è stata già affrontata nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati