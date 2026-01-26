Ladri in casa mentre dormono, coppia rapinata a Pomigliano D’Arco

PUBBLICITÀ

Colpo ai danni di due anziani a Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli. La scorsa notte, all’interno di una villetta del centro cittadino due ladri sono entrati da una porta finestra al piano terra, riuscendo indisturbati a portare via alcuni oggetti di valore mettendo l’abitazione a soqquadro. Amara la sorpresa dei due pensionati proprietari della refurtiva una volta svegliatisi la mattina seguente.

Essendo i malviventi ancora a piede libero e non trattandosi questo di un caso isolato, a Pomigliano sono già state istituite tre zone rosse, si tratta comunque di una questione complessa quella della criminalità predatoria nel comune dell’hinterland napoletano che è stata già affrontata nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

