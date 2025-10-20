Ladri nella scuola ad Afragola, prima di scappare via fanno cacca sui banchi

PUBBLICITÀ

Nella tarda serata di giovedì e venerdì scorso, alcuni ladri, scavalcando la recinzione, si sono introdotti nella scuola Aldo Moro di Via Ugo La Malfa. Entrati nelle aule, non curanti dei reati che stavano commettendo, hanno rotto una finestra, messo a soqquadro alcune aule, rubato pastelli, matite e soldi. L’episodio più grave, oltre al furto che ha lasciato tutti disgustati, è stato quello dei bisogni fatti sui banchi.

La Dirigente scolastica, molto provata per quanto accaduto, ha contattato il Dirigente Comandante della Polizia Locale, Colonnello Antonio Piricelli, che immediatamente si è recato presso la scuola per verificare lo stato dei luoghi e avviare le indagini finalizzate ad individuare i responsabili dei reati commessi.

Dagli accertamenti e dalle attività investigative svolte, è stato individuato il primo dei tre componenti della banda di ladri, il quale, dopo gli atti di rito, è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto, danneggiamento ed invasione di edifici. Proseguono le indagini per individuare gli altri due componenti della banda di ladri.