Si finge un paziente per derubare i medici all’ospedale di Caserta, il ladro finisce nei guai

Per diverso tempo si è finto un paziente per derubare il personale medico ed infermieristico dell’ospedale di Caserta. Dopo diversi colpi messi a segno nelle ultime settimane, però, l’uomo si è dovuto arrendere sabato pomeriggio nel reparto di Ortopedia del Sant’Anna e San Sebastiano. Il ladro sembrava un paziente in attesa nel nosocomio, munito anche di ghiaccio, ma in realtà non era registrato da nessuna parte.

Bloccato dalle guardie giurate e fermato dalla polizia

Per questo motivo le guardie giurate in servizio presso l’ospedale lo hanno fermato e consegnato agli agenti del drappello di polizia che l’hanno successivamente identificato. Stando alle prime verifiche – scrive Caserta News – pare che l’uomo abbia già dei precedenti per furto.