Lancia sassi e bottiglie di vetro a passanti e guardie giurate, arrestato 22enne a piazza Garibaldi

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno rintracciato e denunciato un 22enne di origini gambiane per minacce e getto pericoloso di cose. Le tante telefonate al 112 raccontavano di un extracomunitario che in Piazza Garibaldi lanciava sassi e bottiglie contro le persone di passaggio. Stesso comportamento adottato nei confronti delle guardie giurate della Galleria Commerciale. Uno di loro è stato colpito ma non ha subìto lesioni particolari.

Due settimane fa l’aggressione ai vigili in piazza Garibaldi

Sabato sera 25 giugno in piazza Garibaldi i caschi bianchi fermano una donna nigeriana chiedendole di mostrare cosa trasporti in un passeggino che ha con sè. All’interno, i vigili urbani trovano alcuni cibi cotti pronti alla vendita senza però alcuna autorizzazione. Mentre i controlli proseguono in oltre cento, soprattutto di origine africana, accerchiano gli agenti di Polizia Municipale iniziando a inveire contro di loro.

Da lì a poco la situazione degenera: i vigili urbani subiscono lanci di oggetti e anche del del cibo trasportato dalla donna per poi essere aggrediti fisicamente al culmine delle tensioni. Uno degli agenti è morso a un braccio, altri quattro colleghi riportano lesioni seppur lievi. Per i 5 poliziotti municipali i referti medici parlano di una prognosi di 5 giorni. Imbrattati dal lancio del cibo anche alcuni mezzi in dotazione alla Municipale dell’Unità Operativa di San Lorenzo. La donna nigeriana fermata per il controllo, seppur a fatica, sarà bloccata e denunciata.