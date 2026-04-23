Lanciarono monopattino e ferirono una donna a Fuorigrotta, arrestati due minorenni

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Due minorenni sono stati arrestati dalla polizia al termine di una indagine della Procura con l’accusa di tentato omicidio per futili motivi.

I fatti risalgono allo scorso gennaio, quando una donna rimase ferita mentre transitava nel sottopasso di via Claudio a Fuorigrotta dal lancio di un monopattino dall’alto.

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Dall’analisi dei video, dalle investigazioni e dai rilievi della scientifica gli inquirenti della Procura per i minorenni hanno ricostruito i fatti: il monopattino è stato lanciato da circa dieci metri d’altezza e avrebbe potuto uccidere la donna, che riportò serie lesioni e venne ricoverata in ospedale.

Nella nota diffusa dalla questura si evidenzia che “tale azione mostra assoluta mancanza di considerazione per la vita e l’incolumità degli altri”.

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Stanotte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata un 55enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in un’abitazione per una lite in famiglia. Dalle prime indagini è emerso che i genitori dell’uomo – hanno 71 e 72 anni – erano state minacciate dal figlio il quale, armato di un coltello, pretendeva denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Il 55enne, armato di coltello, è stato fermato e arrestato.

L’operazione conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati che colpiscono la sfera familiare, ambito particolarmente delicato e spesso caratterizzato da situazioni di sofferenza silenziosa. L’Arma dei Carabinieri ribadisce, ancora una volta, l’importanza della denuncia e della collaborazione dei cittadini per interrompere tempestivamente dinamiche di violenza e garantire protezione alle vittime.