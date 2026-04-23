Paura a Caivano, minaccia i genitori anziani con un coltello

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Stanotte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata un 55enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in un’abitazione per una lite in famiglia. Dalle prime indagini é emerso che i genitori dell’uomo – hanno 71 e 72 anni – erano state minacciate dal figlio il quale, armato di un coltello, pretendeva denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Il 55enne, armato di coltello, è stato fermato e arrestato.

Minacce in famiglia a Casal di Principe

Nel tardo pomeriggio di ieri, 22 aprile 2026, a Casal di Principe, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria, portando a compimento un’attività investigativa e procedurale che si inserisce nel costante impegno dell’Arma a tutela delle vittime di violenza domestica.

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Il provvedimento, scaturito da una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli Nord, riguarda un 52enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi in un arco temporale prolungato a partire dal 2020. Le condotte, secondo quanto accertato in sede giudiziaria, si sarebbero svolte anche in presenza della figlia minore, circostanza che ha ulteriormente aggravato la posizione del destinatario dell’uomo.

I militari dell’Arma, dopo averlo rintracciato presso la propria abitazione, hanno proceduto all’arresto in esecuzione del titolo definitivo. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà espiare una pena di tre anni di reclusione.

L’operazione conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati che colpiscono la sfera familiare, ambito particolarmente delicato e spesso caratterizzato da situazioni di sofferenza silenziosa. L’Arma dei Carabinieri ribadisce, ancora una volta, l’importanza della denuncia e della collaborazione dei cittadini per interrompere tempestivamente dinamiche di violenza e garantire protezione alle vittime.