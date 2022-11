Lascia l’amante e torna dalla moglie, lei si vendica svelando tutto: “Io e tuo marito stiamo insieme”

Lui lascia l’amante e torna dalla moglie. Ma l’amante non ci sta e scoppia un putiferio. Colei che per tanto tempo aveva avuto il ruolo dell’altra non l’ha presa affatto bene. Tant’è che ha iniziato a molestare la moglie di lui con messaggi minatori, arrivando anche ad affrontarla per la strada per dirgliene quattro. Tutto è cominciato quando la donna, una impiegata di 43 anni residente a Torrice, aveva intrecciato una relazione con un uomo sposato.

La loro relazione era filata liscia come l’olio fino a quando la moglie non ha scoperto la tresca. A quel punto il marito l’aveva implorata di perdonarlo promettendole che avrebbe immediatamente chiuso con quella storia. La moglie, che ancora amava il coniuge, aveva provato a ricucire il rapporto. Ma è stato proprio a quel punto che l’amante ha deciso di vendicarsi cercando di ferire la moglie dicendole che quando non c’era lei aveva dormito e fatto sesso con il marito nel suo letto. La donna però non ha accettato passivamente quelle molestie ed ha fatto scattare la denuncia.

La donna insospettita dagli strani comportamenti del coniuge aveva dato incarico ad un investigatore privato di indagare sul conto del marito. La 43enne avendo appreso che la coniuge aveva scoperto quella tresca clandestina si era sentita sollevata. Finalmente loro non sarebbero stati più due concubini, avrebbero potuto amarsi alla luce del giorno, senza doversi nascondere come i ladri. Non pensava certo che la coniuge dopo le suppliche del marito che la implorava di perdonarlo, avesse deciso di metterci una pietra sopra e di riprovare a ricucire quel rapporto. A quel punto dopo aver visto sgretolare tutti i suoi sogni aveva giurato di vendicarsi. Ed essendo una donna sapeva molto bene dove andare a colpire per ferire la moglie. L’impiegata non faceva altro che inviare messaggi vocali alla donna riferendole con dovizia di particolari tutte le volte che lei ed il marito avevano fatto sesso, nella casa coniugale.