Emanuele Filiberto investe nel calcio, l’erede dei Savoia rileva un noto club in provincia di Napoli

Emanuele Filiberto di Savoia acquista il Savoia Calcio. Il progetto – come si può leggere su Calcio e Finanza – vedrà l’impegno di un gruppo di imprenditori guidato da Nazario Matachione e tra le priorità ci sarà il supporto al comitato promotore per l’acquisizione del titolo del Savoia Calcio 1908. Ma il progetto avrà più interessi imprenditoriali ed un obiettivo su tutti: creare il più grande vivaio di calciatori del Sud Italia, con un’academy e borse di studio per i talenti.

IL SAVOIA CALCIO AD EMANUELE FILIBERTO: COSA HA PORTATO IL PRINCIPE A TORRE ANNUNZIATA

Ma cos’ha spinto il principe Emanuele Filiberto ad arrivare a Torre Annunziata? “Sono stati i fatti d’attualità – spiega Filiberto -. Seguo con attenzione la società sportiva da un paio di anni, mi colpì quando tornai per la prima volta in Italia e incontrai il club: mi regalarono la loro maglia e il fatto che non abbiano mai cambiato quella maglia, quel nome, ecco mi ha fatto piacere. Come mi ha addolorato vedere la camorra, gli scandali e i conseguenti arresti, macchiare quei colori, quelli della più antica società sportiva del Centro-Sud”. L’idea del giovane Savoia è infatti quella di “Creare anche un centro sportivo per i giovani, per aggregarli e tenerli lontani dalla criminalità”.

DALLA TENTAZIONE PER LA POLITICA ALL’AVVICINAMENTO AL MONDO DELLO SPORT

Dopo gli anni della tentazione della politica, adesso il nipote di Umberto II guarda allo sport. Anche se ammette: “Non conosco personalmente il nuovo ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ma è noto per la grande competenza in materia sportiva e confido nel suo appoggio al progetto”.

La presentazione del progetto, alla presenza dello stesso principe Emanuele Filiberto, è prevista per venerdì 11 novembre alle ore 11 presso la basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata.