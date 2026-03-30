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L’avvocato Petruzzi: “Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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L'avvocato Petruzzi:
L'avvocato Petruzzi: "Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti"
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E’ in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, “per circa 10 milioni di euro”. Lo ha detto all’ANSA l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino.

Le richieste “di componimento bonario” saranno formulate, spiega, “in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un’infezione da batterio nosocomiale”. A inizio marzo l’avvocato Petruzzi ha rivolto all’ospedale, dove è morto Domenico, una analoga richiesta da tre milioni.

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Morte Domenico, l’avvocato Petruzzi: “Dal Monaldi nessuna risposta sul risarcimento”

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