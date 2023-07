Le mani della Vanella sulle sanificazione anti Covid, annullate sei condanne

PUBBLICITÀ

Erano finiti al centro della inchiesta sulle sanificazione anti Covid. Impianto accusatorio fortemente ridimensionato dalla decisione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio, in ordine all’aggravante della modalità mafiosa, la condanna nei confronti del boss della Vanella Grassi Antonio Mennetta. Stessa decisione per la madre, Annunziata Petriccione e per altri imputati come Alberto Sperindio, Gianluca Sperindio, Giovanni Vallefuoco ed Antonio Aurino.

Si attende adesso un nuovo giudizio d’appello che dovrà riformulare le condanne per i membri del gruppo della Vanella Grassi. Il boss, al termine del processo svoltosi con rito abbreviato, fu condannato a 12 anni mentre la madre a otto anni e otto mesi. Tuttavia ‘Ennino’, per effetto di continuazione con altra sentenza, si vide rimodulare la sentenza in quattro anni e otto mesi.