Grande Fratello Vip 2022, ci sono i primi nomi ufficiali

Settembre ormai è iniziato ed ecco che i primi programmi televisivi riprendono nuovamente ad andare in onda per tenerci compagnia per l’inizio del periodo dell’anno in cui si preferisce stare maggiormente tra le mura di casa.

I partecipanti del GFVIP

Signorini ha dichiarato che per questa edizione del Grande Fratello i partecipanti non saranno rivelati in anticipo. I 24 concorrenti della casa saranno annunciati direttamente nelle prime due puntate del reality: la quale prima andrà in onda in prima serata il 19 settembre su Canale 5.

Chi affiancherà il conduttore sul palco?

Il conduttore, però, nella speranza di mitigare la curiosità degli spettatori non ha tenuto proprio tutto il cast nascosto, ma ha rivelato chi lo accompagnerà come opinionista durante il reality. Ad affiancare Signorini saranno due splendide donne che conosciamo molto bene: Sonia Brugarelli (moglie di Paolo Bonolis) e la cantante intramontabile Orietta Berti.

Le ipotesi su chi saranno i concorrenti della casa del GFVIP

Lasciando così alle congetture e fantasie degli spettatori indovinare chi saranno i partecipanti della casa del GFVIP. Complici gli innumerevoli video che danno indizi, ma che non rivelano nulla decisivo, sui partecipanti. L’unico nome ufficiale ad oggi e quello di Giovanni Ciacci che tramite un intervista, a Chi, ha rivelato il suo ingresso a Cinecittà e la sua voglia di mettersi in gioco. Raccontando della sua missione di parlare della sieropositività in televisione per abbattere ogni pregiudizio.

Per il resto bisogna ancora aspettare e per quando tra le ipotesi dei fan escano nomi come: l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, l’ex corteggiatore e concorrente di Masterchef Federico Chimirri, Sofia Giaele De Donà che ha partecipato al reality ‘Ti spedisco in convento’, George Ciupilan già visto a Il Collegio di Rai2, e sembra ritornare il nome di Pamela Prati. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela per Dagospia, tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà ci saranno anche Sara Manfuso e l’ex pallanuotista Amaurys Perez. A loro si aggiungerà Charlie Gnocchi, Gegia, Giovanni Ciacci e Wilma Goich: La conferma l’avremmo solo il 19 settembre quando la prima puntata del reality andrà finalmente in onda.