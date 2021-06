Era uscito da casa e dopo soli 100 metri si è schiantato contro un muretto. Aveva 22 anni Leopoldo Lucchese, morto a causa di un incidente in moto avvenuto domenica sera in via Cruillas. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato a Villa Sofia ma, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto in ambulanza durante la volata verso l’ospedale, dove sono stati registrati momenti di tensione con familiari e amici.

La morte di Leopoldo Lucchese

Secondo una prima ricostruzione Lucchese, che si trovava a bordo di una Suzuki Slingshot, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto di cinta. La moto invece avrebbe terminato la sua corsa qualche decina di metri più avanti, dopo aver sbattuto contro alcune macchine in sosta. I residenti descrivono una scena straziante, vista anche dalla nonna del giovane che si è affacciata al balcone dopo aver sentito l’impatto.

