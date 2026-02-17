L’ex Inter Macellari condannato per spaccio di droga: “Non l’ho mai venduta”

PUBBLICITÀ

È arrivata la condanna per Fabio Macellari, ex difensore che tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila ha vestito le maglie di Lecce, Cagliari, Inter e Bologna. Il tribunale di Piacenza lo ha condannato a 8 mesi di reclusione e a 1.800 euro di multa per spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un procedimento nato da un’indagine antidroga condotta nel 2019 dai Carabinieri di Bobbio. L’ex calciatore è stato invece assolto da altri due capi di imputazione.

Come riportato dal Corriere di Bologna, dopo la sentenza Macellari è stato riaccompagnato nel carcere delle Novate di Piacenza, dove sta già scontando una pena di cinque anni inflitta dal tribunale di Cagliari per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna ed estorsione ai danni della madre di lei.

Nel corso dell’udienza, il cinquantenne ha rilasciato dichiarazioni spontanee: “Ne facevo uso e ho fatto del male a me stesso, ma mai e poi mai mi sono permesso di cederla”. E ancora: “Ho guadagnato tanti soldi quando ero un calciatore e all’epoca pagavo tutto agli amici. Terminata la carriera sportiva, mi sono trovato a dover lavorare ma con quello non c’entro niente, non ho mai venduto cocaina. Cedere droga non mi appartiene proprio”.

La difesa, rappresentata dall’avvocato d’ufficio Monica Giuppi, ha sostenuto che “dall’istruttoria del processo è emerso che Macellari acquistava cocaina, come lui stesso ha ammesso, perché all’epoca era tossicodipendente. Un fatto che appartiene al suo passato, dato che ora si è disintossicato. Ma non c’è un solo atto che provi le cessioni. Ritenevo che dall’istruttoria non fosse emersa la responsabilità penale dell’imputato, perché secondo me non erano riconducibili episodi di spaccio, anche perché, non ha mai ceduto sostanze stupefacenti ma, al massimo, ha fatto uso di gruppo, così come ha dichiarato in aula”. Ora si attende l’eventuale impugnazione della sentenza.