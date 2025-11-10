PUBBLICITÀ

Momenti di apprensione a Orta di Atella, dove nella prima mattinata di oggi è stato ritrovato un uomo che risultava scomparso da Frattaminore.

Si tratta di Simeone Esposito, classe 1948, la cui scomparsa era stata denunciata ieri mattina dai familiari, preoccupati per il suo improvviso allontanamento.

Lieto fine a Frattaminore, anziano scomparso nel nulla: ritrovato anche grazie alla rete

Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri sono stati contattati dopo una segnalazione riguardante una persona in evidente stato confusionale trovata sotto un ponte in via Gandhi, nei pressi del bar “Beautiful”. L’uomo presentava un trauma cranico e alcune ferite compatibili con una possibile caduta o urto, ma al momento non è chiaro cosa sia accaduto nelle ore successive al suo allontanamento da casa.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che lo ha stabilizzato e trasferito presso una struttura ospedaliera della zona per gli accertamenti clinici. I sanitari hanno confermato che Esposito si trovava in stato confusionale, condizione che potrebbe aver contribuito al suo smarrimento.

Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire gli spostamenti dell’uomo nelle ultime 24 ore, analizzando eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze utili. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore improvviso all’allontanamento volontario con successivo disorientamento.

Grande sollievo tra i familiari, avvisati del ritrovamento, che nelle ultime ore avevano lanciato anche appelli tramite social e gruppi locali nella speranza di rintracciarlo. Il rapido intervento dei Carabinieri e dei soccorritori ha permesso che la vicenda avesse un esito positivo, sebbene ora si attenda la valutazione medica per capire le condizioni generali dell’uomo e chiarire cosa sia accaduto.

Le prossime ore saranno decisive per stabilire la dinamica dei fatti e definire eventuali responsabilità.