Linea 10 della metro di Napoli, arriverà ad Afragola in 20 minuti

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Un’infrastruttura destinata a cambiare il volto della mobilità e a ridisegnare il futuro dell’area nord di Napoli. Con la firma del contratto avvenuta ieri, alla presenza dei vertici di Regione Campania, Comune di Napoli ed Eav, prende ufficialmente il via la progettazione e la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della Linea 10 della Metropolitana di Napoli, per un valore di circa 660 milioni di euro, inserita in un investimento complessivo che supera i 3,1 miliardi.

Un progetto strategico che prevede circa 14 chilometri di tracciato e 12 nuove stazioni, con un collegamento diretto tra il centro di Napoli e la stazione Alta Velocità di Afragola in circa 20 minuti. A regime saranno oltre 650mila i cittadini serviti da una rete moderna, sostenibile e integrata.

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“Parliamo di un’opera che segna un punto di svolta per tutto il territorio – dichiara il sindaco di Casoria, Raffaele Bene – e che finalmente mette l’area nord al centro delle politiche infrastrutturali”.

L’impatto per Casoria della Linea 10

Per Casoria l’impatto sarà particolarmente significativo: sono infatti previste tre stazioni sul territorio comunale, che garantiranno un collegamento diretto con Napoli e con la rete ferroviaria nazionale e regionale, migliorando sensibilmente i tempi di percorrenza e riducendo il traffico veicolare.

“Per la nostra città – prosegue Bene – significa meno traffico, spostamenti più veloci per lavoratori e studenti, ma anche nuove opportunità di sviluppo. Le infrastrutture non sono solo opere, sono strumenti di crescita e di qualità della vita”.

La realizzazione della Linea 10 porterà benefici anche sul piano economico e occupazionale. Si stimano circa 700 posti di lavoro nella prima fase, con un potenziale aumento fino a 1.500 occupati con il completamento dell’intera opera. Un impatto che si rifletterà anche sull’indotto e sulle attività locali.

Non solo mobilità: il progetto prevede anche interventi di riqualificazione urbana, nuove aree verdi e una valorizzazione complessiva delle zone attraversate dalla linea, restituendo centralità a quartieri finora meno serviti.

“È una grande occasione – conclude il sindaco – che seguiremo passo dopo passo, in collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, per garantire che Casoria possa cogliere al massimo i benefici di questa trasformazione”.