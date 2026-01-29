L’istituto Minzoni di Giugliano si apre al futuro: nuovo percorso 4+2

PUBBLICITÀ

Grande novità nell’offerta formativa dell’IIS Minzoni di Giugliano in Campania diretto dalla Dirigente Dott.ssa Amalia Sciorio: a partire dall’Anno Scolastico 2026-2027 sarà attivato un nuovo percorso 4+2 nell’ambito dell’Istituto Tecnico Settore economico Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing Articolazione Sistemi Informativi Aziendali. Si tratta di un percorso innovativo che prevede 4 anni di istruzione tecnica e 2 anni di formazione superiore presso un ITS Academy (Istituto Tecnologico Superiore). Il percorso, progettato in collaborazione con imprese del settore, garantisce agli studenti dopo quattro anni un diploma equivalente a quello quinquennale, con la possibilità di accedere ad una formazione superiore di due anni presso l’ITS o ai percorsi universitari o direttamente al mondo del lavoro.

L’obiettivo strategico è di allineare l’offerta formativa ai fabbisogni del territorio, all’evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie di settore, nell’ottica di costruire un percorso che permetta alla Scuola di dialogare direttamente con il mondo dell’impresa e del lavoro e di valorizzare potenzialità e talenti di ogni singolo studente.

Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali si consolidano competenze avanzate nella progettazione, gestione e integrazione dei sistemi informativi aziendali. Il percorso consente di acquisire una solida preparazione nella gestione strutturata dei dati, nell’analisi dei requisiti informativi e nella valutazione tecnico-funzionale dei software applicativi. La formazione erogata dall’ITS Academy è centrata sull’alta tecnologia dell’informazione e della comunicazione, afferenti alla figura nazionale di Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza.

La definizione di modalità di potenziamento delle ore dedicate alla formazione scuola-lavoro rappresenta un passaggio fondamentale per rendere il percorso 4+2 più aderente ai reali bisogni formativi degli studenti e alle richieste del mondo del lavoro. Le attività di Formazione Scuola-Lavoro e di orientamento (ex. PCTO), co-progettate con i partner della filiera, costituiscono parte integrante dell’offerta formativa curricolare. L’incremento delle ore dedicate a tali attività assume una valenza più marcatamente applicativa, favorendo attività di laboratorio avanzate, project work in collaborazione con le imprese e periodi di esperienza diretta in azienda. Di fondamentale importanza saranno le esperienze formative sul campo, nell’ambito delle quali le competenze acquisite durante la preparazione in aula potranno essere utilizzate appieno. Inoltre, la formazione all’estero, prevista nel percorso, rappresenta un’occasione di confronto tra pari appartenenti ad altre culture e di apertura ad una dimensione globale, nell’ottica dell’internazionalizzazione.