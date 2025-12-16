Lo sfogo di Lang: “Devo migliorare sotto questo aspetto”

PUBBLICITÀ

Le confessioni di Lang nel pre-match di Udinese-Napoli. Vuole migliorare sotto un preciso aspetto. Noa Lang è stato fermato dai giornalisti di DAZN nel pre-gara contro l’Udinese. Tutti sapevano che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra ostica.

Lang ha risposto a delle domande sul suo rendimento e su quello della squadra in generale. Prima si è espresso sui suoi numeri per poi passare all’atteggiamento della squadra.

“Rasmus e David segnano, io devo migliorare i miei numeri”.

Questo l’intervento di Lang ai microfoni di DAZN sulla sua condizione attuale. L’ex esterno del Brugges non è soddisfatto con l’apporto dato finora alla squadra. Per il nazionale olandese solamente una rete nell’importante vittoria contro l’Atalanta con Palladino alla prima panchina.

E’ pur vero però che Lang sta trovando continuità in questo nuovo assetto ‘di emergenza’ del Napoli. Per lui quasi sempre una maglia da titolare nelle ultime 7 gare. Tanto minutaggio ma poche statistiche. Con i rientri dei vari Lukaku, De Bruyne e Anguissa, difficilmente vedremo l’esterno scuola Ajax nei primi undici.

I numeri in Olanda

Non bisogna giudicare Noa Lang come un dribblomane inconcludente, ma chi lo conosce lo sa. L’esterno arriva in estate con un investimento importante da parte della società che lo preleva dal PSV per una cifra attorno ai 25 milioni di euro, sicuramente non spicci.

Alla luce di questo investimento, il Napoli si è ritrovato un’ala che non sta brillando come ci si aspettava. Il vuoto lasciato da Kvicha Kvaratskhelia non sembra colmato.

Ma i fatti sono che Lang sa segnare e anche tanto: lo scorso anno ha trascinato il PSV alla conquista del titolo con un punto di vantaggio sull’Ajax. Noa realizza ben 14 gol e 12 assist in stagione, facendosi valere anche nelle difficili partite di Champions League.

In gol contro PSG e Arsenal, fornendo anche una prestazione stellare contro la Juventus, autore di un assist che portò il suo PSV a battere la vecchia signora.