PUBBLICITÀ
HomeSportUdinese-Napoli: gli azzurri perdono dopo un secondo tempo disastroso
Sport

Udinese-Napoli: gli azzurri perdono dopo un secondo tempo disastroso

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Udinese-Napoli è giunta al termine. Gli azzurri perdono per 1 a 0 grazie ad un grande gol di Ekkelenkamp al 73esimo minuto di gioco.

 

Il racconto della gara 

Il primo tempo di Udinese-Napoli è totalmente bloccato. Gli azzurri, subito pericolosi con un filtrante di Spinazzola in area di rigore, ma un bravissimo Bertola chiude il tutto. Da lì in poi poche emozioni, con friulani e partenopei che si studiano a vicenda.

PUBBLICITÀ

Nella ripresa, l’Udinese è subito aggressiva, entrando nell’ area di rigore avversaria, ma la retroguardia azzurra contiene il forcing bianconero.

Al 51esimo passano avanti i padroni di casa con Davis. L’azione è però annullata per fuorigioco dello stesso centravanti.

Al 59esimo la traversa di Piotrowski salva gli azzurri.

Al 70esimo ancora un gol annullato all’Udinese, stavolta per fallo su Lobotka. L’arbitro a seguito della revisione VAR, segnala il fallo di Karlstrom ai danni del centrocampista slovacco.

Al 73esimo però passano avanti i padroni di casa grazie ad uno splendido gol di Ekkelenkamp.

Hojlund si divora il gol del pareggio all’87esimo su un ottima palla di Lucca.

Le pagelle di Udinese-Napoli 

Milinkovic-Savic 5,5: i due gol annullati ai friulani salvano in parte la sua partita. In occasione del gol annullato a Davis la sua respinta non è delle migliori. Poco colpevole sul gol di Ekkelenkamp che trova un destro imparabile.

 

Di Lorenzo5,5: tanta fatica per il capitano azzurro, che come l’intera squadra soffre moltissimo nella ripresa, il cambio di passo dell’Udinese.

 

Beukema 5,5: l’olandese disputa una buona gara, con grande attenzione nella prima frazione di gioco. Sostituito al 60esimo per permettere l’ingresso di Lobotka e passare al 4-3-3.

 

Buongiorno 5,5: partita complicatissima dell’ex Toro. Nella ripresa esce dolorante per far spazio ad Olivera.

 

Rrahmani 5: regge nel primo tempo, per poi cedere assieme a tutto il reparto difensivo nella ripresa. Uno dei peggiori.

 

Spinazzola 5: Nel primo tempo prova a rendersi pericoloso, in più circostanze con qualche buon pallone filtrante in area di rigore. Nella ripresa non pervenuto.

 

McTominay 5,5: non il miglior McTominay della stagione. La sua condizione fisica ha inciso sicuramente sull’andamento della gara.

 

Elmas 5,5: il macedone disputa un buon primo tempo, per poi crollare nella seconda frazione di gioco. L’aggressività della formazione friulana mette in difficoltà il centrocampista partenopeo.

 

Lang 5,5: non lucidissimo l’esterno olandese, che fatica molto a trovare lo spunto. Esce dopo un’ora di gioco per far spazio a Politano.

 

Hojlund 5: partita di grande sacrificio del danese. Lotta e tiene botta nei duelli fisici con la difesa bianconera, seppur non riesce a trovare il guizzo giusto. Si divora il gol del pareggio su passaggio del collega Lucca all’87esimo.

 

Neres 5,5: partita difficile per il brasiliano, complice anche la fisicità dell’Udinese. Non riesce ad incidere nella ripresa, provando spesso delle giocate del tutto prevedibili per la difesa bianconera.

 

 

 

 

 

 

PUBBLICITÀ
Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati