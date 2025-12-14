Udinese-Napoli: gli azzurri perdono dopo un secondo tempo disastroso

Udinese-Napoli è giunta al termine. Gli azzurri perdono per 1 a 0 grazie ad un grande gol di Ekkelenkamp al 73esimo minuto di gioco.
Il racconto della gara
Il primo tempo di Udinese-Napoli è totalmente bloccato. Gli azzurri, subito pericolosi con un filtrante di Spinazzola in area di rigore, ma un bravissimo Bertola chiude il tutto. Da lì in poi poche emozioni, con friulani e partenopei che si studiano a vicenda.
Nella ripresa, l’Udinese è subito aggressiva, entrando nell’ area di rigore avversaria, ma la retroguardia azzurra contiene il forcing bianconero.
Al 51esimo passano avanti i padroni di casa con Davis. L’azione è però annullata per fuorigioco dello stesso centravanti.
Al 59esimo la traversa di Piotrowski salva gli azzurri.
Al 70esimo ancora un gol annullato all’Udinese, stavolta per fallo su Lobotka. L’arbitro a seguito della revisione VAR, segnala il fallo di Karlstrom ai danni del centrocampista slovacco.
Al 73esimo però passano avanti i padroni di casa grazie ad uno splendido gol di Ekkelenkamp.
Hojlund si divora il gol del pareggio all’87esimo su un ottima palla di Lucca.
Le pagelle di Udinese-Napoli
Milinkovic-Savic 5,5: i due gol annullati ai friulani salvano in parte la sua partita. In occasione del gol annullato a Davis la sua respinta non è delle migliori. Poco colpevole sul gol di Ekkelenkamp che trova un destro imparabile.
Di Lorenzo5,5: tanta fatica per il capitano azzurro, che come l’intera squadra soffre moltissimo nella ripresa, il cambio di passo dell’Udinese.
Beukema 5,5: l’olandese disputa una buona gara, con grande attenzione nella prima frazione di gioco. Sostituito al 60esimo per permettere l’ingresso di Lobotka e passare al 4-3-3.
Buongiorno 5,5: partita complicatissima dell’ex Toro. Nella ripresa esce dolorante per far spazio ad Olivera.
Rrahmani 5: regge nel primo tempo, per poi cedere assieme a tutto il reparto difensivo nella ripresa. Uno dei peggiori.
Spinazzola 5: Nel primo tempo prova a rendersi pericoloso, in più circostanze con qualche buon pallone filtrante in area di rigore. Nella ripresa non pervenuto.
McTominay 5,5: non il miglior McTominay della stagione. La sua condizione fisica ha inciso sicuramente sull’andamento della gara.
Elmas 5,5: il macedone disputa un buon primo tempo, per poi crollare nella seconda frazione di gioco. L’aggressività della formazione friulana mette in difficoltà il centrocampista partenopeo.
Lang 5,5: non lucidissimo l’esterno olandese, che fatica molto a trovare lo spunto. Esce dopo un’ora di gioco per far spazio a Politano.
Hojlund 5: partita di grande sacrificio del danese. Lotta e tiene botta nei duelli fisici con la difesa bianconera, seppur non riesce a trovare il guizzo giusto. Si divora il gol del pareggio su passaggio del collega Lucca all’87esimo.
Neres 5,5: partita difficile per il brasiliano, complice anche la fisicità dell’Udinese. Non riesce ad incidere nella ripresa, provando spesso delle giocate del tutto prevedibili per la difesa bianconera.