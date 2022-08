Dramma dopo il tuffo in mare, Lorenzo muore a 19 anni

Ieri mattina Lorenzo Guerrieri è morto durante un’escursione a Ventotene. Intorno alle 10.30 mentre era in mare, per cause che sono ancora in fase di accertamento, il giovane è stato visto risalire. Immediati i soccorsi da parte delle persone che erano in sua compagnia che hanno anche dato l’allarme. Ricevuta la segnalazione e la richiesta di soccorso dei familiari, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i militari della Guardia costiera che ora stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire quanto accaduto al 19enne di Roma.

I SOCCORSI PER LORENZO

Lorenzo è stato subito portato presso il porto dell’isola pontina dove i sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti sul tragico evento sono in corso da parte della Guardia Costiera e in particolare dell’ufficio circondariale marittimo di Ponza guidato dal comandante Antonio Borraccino. Dell’accaduto è stata informata la Procura che disporrà l’autopsia per chiarire la causa del decesso che potrebbero essere stato causato da un malore.