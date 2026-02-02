PUBBLICITÀ

L’anno appena trascorso ha visto la Polizia Municipale di Giugliano in Campania impegnato su più fronti, al fine di dare risposte alla collettività, prevenire e reprimere fatti illeciti.

Nonostante il numero di addetti oramai ridotti all’osso, raggiungendo il minimo storico dell’ultimo ventennio, nel 2025 sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati dall’Ente.

Attualmente il numero complessivo è di 46 unità, ovvero un operatore ogni 2.700 abitanti, a fronte di 206 unità previste da Regolamento Regionale, ovvero un operatore ogni 600 abitanti.

Lotta alla “Terra dei Fuochi” e abusivismo su lidi e campi ROM a Giugliano, il nuovo report della Polizia Municipale

Il Comando è stato impegnato in importanti e complesse attività di polizia giudiziaria, controlli straordinari interforze presso i campi ROM, controlli straordinari presso i lidi balneari, attività di contrasto afferenti la c.d. “Terra dei Fuochi”, sia di II e III livello e sia nell’ambito di un importante finanziamento ministeriale durante i mesi estivi che ha portato a diversi sequestri e denunce di cui si dirà a breve. Da non dimenticare servizi congiunti con altre FF.P. per Alto Impatto, per abbattimenti e per altre operazioni congiunte.

Prima di analizzare i risultati ottenuti dal punto di vista operativo occorre evidenziare l’ottimo lavoro svolto dagli uffici che hanno intercettato tutti i finanziamenti disponibili, risultando, poi assegnatari dei vari progetti presentati al Ministero/Prefettura e alla Regione Campania.

Per quanto riguarda i predetti finanziamenti extra-comunali, è stata approvata dal Ministero competente la progettualità c.d. “Terra dei Fuochi”, al fine di contrastare i fenomeni legati all’inquinamento ambientale, con l’assegnazione di euro 29.850,96, che si è conclusa con ottimi risultati.

Attività economiche controllate: 21 Attività economiche colpite da sequestro preventivo: 14 Numero sequestri di aree: 2 Veicoli controllati: 352 Veicoli sequestrati: 35 Persone denunciate all’Autorità Giudiziaria: 29 Persone sanzionate: 10 Importo sanzioni amministrative pecuniarie: 172.046,00



Attività più rilevanti 2025

Controlli effettuati di aziende e officine: 40, +30% rispetto all’anno 2024

Soggetti deferiti all’A.G.: 29, +20% rispetto all’anno 2024

Veicoli sequestrati: 47, +700 % rispetto all’anno 2024

Soggetti sanzionati per illecito smaltimento di rifiuti domestici: 61, +30 % rispetto all’anno 2024