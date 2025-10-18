PUBBLICITÀ
HomeCronacaLotta alle attività "fantasma" ad Afragola, nei guai titolare di una falegnameria
CronacaCronaca locale

Lotta alle attività “fantasma” ad Afragola, nei guai titolare di una falegnameria

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Lotta alle attività
Lotta alle attività "fantasma" ad Afragola, nei guai titolare di una falegnameria
PUBBLICITÀ

La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, ha intensificato le attività di controllo per scovare le attività fantasma presenti sul territorio, sconosciute agli Enti, che producono inquinamento e mettono a rischio la tutela della salute dei cittadini.

Dopo una serie di attività di appostamento finalizzate alla verifica del luogo oggetto del controllo, è stata effettuata una ispezione in Via Saggese, in una attività che dall’esterno era camuffata da cantina, ma che all’interno era predisposta ed attrezzata per la lavorazione del legno.

PUBBLICITÀ

Dal sopralluogo è emerso che nel locale posto al livello inferiore della strada era presente un’attività di falegnameria e laccheria in esercizio, in dispregio delle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l’assenza di autorizzazioni ambientali la falegnameria è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati