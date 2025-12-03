Lotto e 10eLotto, si brinda a Napoli e Bacoli: vinti oltre 115mila euro

PUBBLICITÀ

Sorride la Campania grazie all’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. In terra partenopea – riporta l’Agenzia Agimeg – sono finite vincite per 103.500 euro.

A Bacoli, in provincia di Napoli, il terno 12-36-43 sulla ruota partenopea ha portato nelle tasche di un appassionato dei 90 numeri ben 13.500 euro.

PUBBLICITÀ

Con il 10eLotto, a Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno, sono stati vinti 60.000 euro con un ‘7’ doppio numero oro in modalità istantanea. La giocata vincente è stata realizzata nella ricevitoria di via Eduardo De Filippis. Ad Avellino sono stati vinti 30.000 euro con un ‘6’ doppio numero oro in modalità lotto.