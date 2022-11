Altro che caro bollette, stanziati 2 mln di euro per le Luci d’Artista di Salerno

Come ogni anno, da tradizione, si riaccenderanno le Luci d’Artista di Salerno. Ogni periodo natalizio, questo percorso di luce attrae fiumi di spettatori e ad accompagnarle non mancano stand di artigiani locali che offrono i loro prodotti, anche gastronomici. Il caro bollette non ha fermato l’evento che si rinnova ogni anno.

Inaugurazione delle Luci d’Artista di Salerno

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli dà il via all’istallazione di luci d’artista a Salerno. I lavori, ha dichiarato, avranno inizio tra una decina di giorni. La Giunta Comunale ha, infatti, approvato il progetto operativo dell’IREN con l’intento di inaugurare l’evento entro la prima settimana del mese di Dicembre. Nei prossimi giorni saranno definiti e comunicati con precisione il periodo e le modalità di svolgimento dell’evento sostenuto dalla Regione Campania. L’edizione natalizia è, inoltre, pronta a voltare pagina con un art director e un regista nuovo. L’evento di quest’anno si preannuncia ricco di novità: il delegato comunale alla Cultura Ermanno Guerra è già al lavoro per riprogrammare gli eventi, dopo due anni di pandemia. Saranno numerose le nuove istallazioni.

Le innumerevoli richieste da parte di tour operator, guide turistiche e, soprattutto, da parte di semplici e affezionati visitatori hanno fatto si che l’evento fosse riconfermato anche quest’anno.

Le conseguenze della crisi enrgetica sull’evento

Il caro bollete non ferma neanche l’edizione 2022/2023 delle rinomatissime Luci d’Artista di Salerno. Tuttavia, l’assessore del Comune di Salerno alle Attività produttive Alessandro Ferrara precisa che l’attuale caro energia influenzerà inevitabilmente l’evento. Afferma: “Si faranno anche se dobbiamo attenerci a delle direttive internazionali che ci obbligano a contenere i costi energetici». Annuncia poi che non si darà il via alle Luci a novembre, come nelle edizioni precedenti, ma direttamente a dicembre. E probabilmente per un solo mese, dall’8 dicembre all’8 gennaio, con la chiusura a mezzanotte e non più alle tre del mattino, fatti salvi i giorni di festa.

Nello stanziamento da circa due milioni di euro della Regione Campania, una parte delle risorse sarà accantonata proprio per fronteggiare l’inevitabile aumento della bolletta per il consumo di energia elettrica.