“Sarai il fiore più bello del Paradiso”, Chiaiano in lutto per la morte di Lucia Bocchetti

Area Nord di Napoli in lutto per la morte della giovane Lucia Bocchetti. La giovane appena 24enne è stata stroncata da un maledetto male contro cui lottava. Decine le dediche sui social per la ragazza, molto ben voluta e apprezzata per il suo sorriso e generosità “Apprendo dai social della scomparsa di una nostra giovane concittadina di Chiaiano. Stavi combattendo con coraggio e determinazione contro un brutto male che non ti ha dato tregua. Ho impressa la forza e l’energia che trasmettevi ogni volta che ti incontravo per strada. Ricordo le battaglie fatte per il tuo nipotino. Ricordo il tuo sorriso sempre sulle labbra. Certe notizie, certe tragedie non dovrebbero mai accadere. Ci hai distrutto come comunità chiaianese. Mi hai lasciato senza parole. Sono convinto che sarai tra gli angeli del paradiso, perché non c’è spiegazione per la morte di un giovane, di un bambino o di un’anima buona che improvvisamente lascia questa vita terrena con tanta sofferenza e dolore. Condoglianze alla famiglia e a tutti i cari della giovane Lucia. R.I.P”.

“La vita è ingiusta nn doveva andare così avevi tanto da vivere hai combattuto con tutte le tue forze senza arrenderti mai e sempre con quel tuo sorriso bellissimo farai brillare il paradiso sei e sarai sempre stupenda buon viaggio angelo dolce ci hai davvero spezzato il cuore r.i.p Ecco…adesso sei con Gesù non posso mai dimenticare quando mi chiamavi e dicevi:

“PREGHIAMO METTIAMO LA CANZONE” E dormivi con la canzone di Gesù perché dicevi che ti faceva stare serena… Adesso sei con lui ci incontreremo lì ti amo buon viaggio

A sora mi…come lo spiego quello che siamo state? Come li spiego 10 anni di legami? Non pensavo mai a tutto questo…. Mi mancherai ammor mi.. assai

“Questo Giorno,Non Volevo Mai Che Sarebbe Accaduto,Oggi Quando Ho Ricevuto La Chiamata Mi Sono Bloccata Mi Credevo Che Era Un Sogno,Ma Pultroppo Solo Adesso Sto Realizzando Che E Una Brutta Realtà,Amica Mia Ti Ricorderò Sempre Per LUCIA Che Eri,Bella,Solare,Quel Sorriso,Che Incantava Tutti,Nonostante La Vita Avanati Ti Ha Messo Sempre A Dure Prove Avevi Sempre Quella Risata E Quel Sorriso Sulle Labbra,Sei Stata Una Guerriera Corragiosa, Ora Da Lassu Dai Forza A Tutti Noi A Realizzare Questo Brutto Sogno”.