Dramma per Silvia Monti, l'ex dama di Uomini e Donne rinvia le nozze: "Ho un tumore"

Una notizia che ha spiazzato il pubblico di Uomini e Donne, quella annunciata ad Luisa Monti, ex dama del trono over. La donna ha confessato di aver rimandato le sue nozze con Salvio Calabretto per un problema grave: “Ho un tumore”. Luisa ha scoperto la malattia ed ha rimandato l’imminente matrimonio con il suo Salvio, che ha conosciuto proprio sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi.

Luisa Monti e la confessione sulla malattia

Luisa Monti e Salvio Calabretta erano ritornati ad Uomini e Donne, recentemente, per annunciare proprio le prossime nozze. Le celebrazioni, però, devono essere purtroppo rimandate visto che Luisa ha scoperto che dovrà combattere contro la malattia. Al magazine di Uomini e Donne, l’ex dama ha raccontato di essersi sottoposta a dei controlli: sia il padre che la madre, infatti, sono venuti a mancare per colpa del cancro e anche lei un passato ha già avuto un tumore maligno alla tiroide. Le analisi svolte, per fortuna ancora in tempo, hanno quindi rivelato un tumore al seno. Luisa si sottoporrà a un intervento presso l’ospedale Gemelli di Roma.

Tina Cipollari in ospedale, incidente per l’opinionista: «Olio bollente sull’occhio»

Una Tina Cipollari diversa dal solito e che non avremmo voluta vedere, quella apparsa sul magazine ‘Nuovo’, dov’è con una benda sull’occhio, il viso sofferte ed in allegato il titolo “il dramma di Tina”. L’opinionista di Uomini e Donne ha avuto un incidente domestico: mentre stava cucinando, infatti, dell’olio bollente le è schizzato nell’occhio. E per questo, il volto noto di Canale 5, si è recato in ospedale.

Per fortuna le sue condizioni di salute sono migliorate in poco tempo. Come si evince chiaramente dalle Instagram stories pubblicate ieri 1 luglio, infatti, Tina Cipollari è a bordo di una meravigliosa crociera. Si sta quindi riposando in vista della nuova stagione televisiva, al fianco di Gianni Sperti ma soprattutto di Maria De Filippi.