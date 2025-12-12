Lukaku scalda i motori, ma Conte frena: “Mi dirà lui quando sarà pronto per giocare”

PUBBLICITÀ

Manca sempre meno al ritorno in campo di Romelu Lukaku. Il belga tornerà a breve a disposizione di Conte.

Quando torna Lukaku

Sul rientro di Romelu Lukaku si sta iniziando a fare chiarezza, ma senza una vera data precisa. Sul tema si è espresso anche Antonio Conte che ha spiegato quanto importante sia Big Rom per il gruppo.

“Quando torna Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio, sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante”.

Lukaku è sempre stato sotto l’ala di Conte, ed è sempre risultato fondamentale. Già ai tempi dell’Inter quando il tandem d’attacco con Lautaro faceva vincere le partite ai nerazzurri. Il tecnico salentino ha richiesto fortemente il belga per il suo reparto offensivo anche per la sua esperienza napoletana, il suo stop ha lasciato tutti con l’amaro in bocca.

In extremis è arrivato Rasmus Hojlund per mettere una toppa sul buco lasciato da Lukaku, il danese sta convincendo tutti e, con il ritorno di Big Rom, bisognerà capire come si sistemerà il Napoli.

L’obiettivo reale

Il rientro di Lukaku tra i convocati è imminente, bisognerà solamente capire quando sarà pronto di scendere in campo ad aiutare i compagni. il Cds individua una partita precisa dove Big Rom dovrebbe tornare in campo.

“Romelu Lukaku, il vero obiettivo è partire per Riyad con i compagni. il 18 dicembre il Napoli sfiderà il Milan per la semifinale di Supercoppa: è quella la partita cerchiata in rosso sul calendario, la sfida che Big Rom vorrà tornare a vivere dalla panchina, accanto alla squadra, esattamente quattro mesi dopo il suo infortunio a Castel di Sangro in amichevole contro l’Olympiacos. Conte non forzare la mano, aspetta segnali dal suo giocatore: il rientro in gruppo e tra i convocati è ad un passo. Si sta per rivedere la luce in fondo al tunnel”.

Il Napoli sta faticando nelle coppe, il passaggio del turno in Coppa Italia è avvenuto solo dopo i calci di rigore. Il percorso Champions si fa sempre più tortuoso dopo la sconfitta contro il Benfica di Mourinho. Lukaku potrebbe essere quel giocatore di esperienza per svoltare le partite anche nelle coppe.