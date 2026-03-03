L’ultimo saluto al piccolo Domenico, domani i funerali al Duomo di Nola

PUBBLICITÀ

Tutto pronto per l’estremo saluto a Domenico Caliendo. I funerali del bimbo morto dopo il trapianto con il cuore bruciato si terranno domani, mercoledì 4 marzo, nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Nola.

Le esequie si terranno alle ore 15 e saranno celebrate dal Vescovo di Nola, Francesco Marino. Parteciperà al rito anche il Cardinale di Napoli, l’arcivescovo don Mimmo Battaglia, che ha dato l’estrema unzione al piccolo il 21 febbraio scorso.

PUBBLICITÀ

Domani i funerali del piccolo Domenico, la salma restituita alla famiglia dopo l’autopsia

Domenico ha resistito per due mesi dopo il trapianto fallito, ed era tenuto in vita grazie all’Ecmo, il macchinario per la cardiocircolazione extra corporea. Quando si è capito che non era più trapiantabile, la famiglia ha chiesto il non accanimento terapeutico.

Sulla vicenda ora è aperta un’inchiesta della Procura di Napoli che vede al momento 7 indagati tra medici e paramedici. Questa mattina si è svolta l’autopsia sul corpicino del bimbo. L’incidente probatorio irripetibile si è svolto sui due cuori, sia il suo che quello donato e congelato.

La salma è stata restituita alla famiglia e domani pomeriggio potranno celebrarsi i funerali. Dopo la morte del piccolo, sono sorte spontaneamente centinaia di iniziative di solidarietà. Nel cortile del Monaldi e nel vialetto di casa della famiglia a Nola, tantissime persone, soprattutto bambini, hanno portato giocattoli, letterine e bigliettini.

La storia del bimbo con il cuore bruciato ha commosso tutta l’Italia ed anche la Premier Giorgia Meloni ha contattato la famiglia. Ai funerali si prevede una grande affluenza di persone. Per questo motivo, le esequie saranno trasmesse anche in diretta Tv sull’emittente Canale 21, “in segno di partecipazione al profondo dolore che ha colpito la comunità. La diretta sarà proposta – si legge in una nota dell’emittente – con l’unico intento di consentire a quanti non potranno essere presenti di unirsi idealmente al momento di raccoglimento e preghiera della famiglia e dell’intero paese”.