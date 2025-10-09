L’ultimo saluto di Bacoli a Daniele Scotto Rosato, venerdì i funerali del finanziere

PUBBLICITÀ

Bacoli si prepara a rendere omaggio a Daniele Scotto Rosato, maresciallo della Guardia di Finanza, morto tragicamente in mare all’età di 30 anni.

Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha disposto una giornata di lutto cittadino. L’ordinanza prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta, la sospensione degli eventi pubblici e l’abbassamento delle serrande degli esercizi commerciali durante le esequie.

I funerali si terranno domani mattina, alle ore 10:30, presso la parrocchia di San Gioacchino.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha invitato la comunità a unirsi al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi della Guardia di Finanza, ricordando Daniele Scotto Rosato come un giovane bacolese e servitore dello Stato che lascia un grande vuoto nella città.

Il post integrale del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione

“Ciao, Daniele. Ci prepariamo a dare l’ultimo saluto a Daniele Scotto Rosato, figlio di Bacoli, morto tragicamente in mare. Aveva 30 anni. Per onorare la memoria del Maresciallo della Guardia di Finanza, ho disposto questa mattina l’ordinanza di lutto cittadino per la giornata di domani. Bandiere a mezz’asta, interruzione eventi pubblici, serrande abbassate. I funerali avranno luogo domani mattina, alle ore 10:30, presso la parrocchia di San Gioacchino. Invito la città a partecipare al lutto di un giovane bacolese, servitore dello Stato, che ha lasciato un grande vuoto in tutta la comunità. Bacoli si stringe al dolore della famiglia, degli amici, e di tutti gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza. Ciao Daniele. Possa tu riposare in pace”.