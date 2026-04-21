Lutto a Mugnano, si è spento l’avvocato Armando Cipolletta

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Lutto a Mugnano per la scomparsa dell’avvocato Armando Cipolletta. A darne notizia è il sindaco Sarnatraro che su Facebook lo descrive come “una persona che ha saputo vivere la politica con passione, dignità e senso delle istituzioni“.

Il post del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro

“Ho appreso con profondo dolore la scomparsa dell’avv. Armando Cipolletta.



Pur nella diversità delle nostre idee politiche, non è mai venuto meno il rispetto reciproco e il valore di un confronto sincero. Fin dai miei primi passi in politica, e in occasione della mia prima candidatura a consigliere comunale, ho sentito la sua presenza attenta, discreta ma significativa, che ho sempre apprezzato.



Oggi viene a mancare una persona che ha saputo vivere la politica con passione, dignità e senso delle istituzioni.



A nome mio e di tutta l’amministrazione, esprimo la più sincera vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore”.

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