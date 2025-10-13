Lutto a Pomigliano D’Arco per Gianluca Iaquinto, il 52enne è morto al Cardarelli

PUBBLICITÀ

Pomigliano d’Arco piange la scomparsa di Gianluca Iaquinto, 52 anni, venuto a mancare nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre presso l’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli. Da mesi Gianluca lottava con coraggio contro una grave malattia, affrontando ogni giorno con dignità, forza e un sorriso che non lo ha mai abbandonato. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Pomigliano, dove era conosciuto e amato per la sua gentilezza, la sua disponibilità e il suo animo buono. I funerali si sono svolti nella mattinata di domenica 12 ottobre presso la Chiesa Maria SS. del Rosario.

Sui social, tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per ricordare Gianluca. Tra i più toccanti, le parole dell’amico Celeste, che ha scritto: “Penserò sempre a te con il sorriso. Quello che ti ha sempre contraddistinto. Quello che hai sempre avuto in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento. Sempre una parola di conforto. Sempre quella pacca sulla spalla che sento anche in questo momento. Sì piango, piango da quando mi hai chiamato e detto tutto. Io piangevo e tu….. Sempre con il sorriso. Sei un grande. Sei e resterai sempre nel mio cuore. Ciao amico mio, ci rivediamo la”.

Commovente anche il messaggio della compagna Marcella, che ha scritto: “Ciao Amore mio, ti amerò per sempre”. E quello di Pasquale, che lo ha ricordato così: “Gianluca anche oggi ci hai dimostrato quanto eri speciale…sei riuscito a farci incontrare di nuovo tutti dopo tanti anni ma è stato come sei il tempo non fosse passato mai… grazie di aver fatto parte della nostra vita, grazie di esserci sempre stato… e possiamo urlarlo forte… siamo stati fortunati ad averti avuto lungo il nostro cammino”. Un pensiero è arrivato anche da Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania: “Prego per te caro Gianluca, che il Signore ti accolga e dia forza alla tua famiglia”.