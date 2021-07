Una bomba carta è esplosa la notte scorsa a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Verso l’1.30 i carabinieri della compagnia oplontina – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Sambuco all’altezza del civico 84, dove si era verificata l’esplosione di un ordigno, probabilmente una bomba carta di fabbricazione artigianale. La deflagrazione ha danneggiato il cancello di ingresso del palazzo e alcuni veicoli parcheggiati in strada.

Indagini in corso da parte dei carabinieri, che non escludono alcuna pista. In zona, però, sono residenti diversi pregiudicati per reati di droga. Probabilmente si tratta di un avvertimento maturato negli ambienti dello spaccio di stupefacenti.