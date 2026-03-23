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Malore alla guida a Torre del Greco, si schianta con l’auto e muore: grave la moglie

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Malore alla guida a Torre del Greco, si schianta con l'auto e muore: grave la moglie
Malore alla guida a Torre del Greco, si schianta con l'auto e muore: grave la moglie
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Colto da un malore mentre è alla guida, auto finisce contro un muro: è di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente verificatosi sabato sera a Torre del Greco. Il sinistro è avvenuto nella zona di via Lava Troia, arteria che dalla zona di via Nazionale porta a via Crescenzo Mazza, conosciuta anche come “strada parallela alla Litoranea” perché costeggia il lungomare cittadino (in questo periodo in parte interrotto per lavori di riqualificazione).

Stando quanto ricostruito dagli agenti della locale polizia municipale (intervenuti sul posto e ai quali sono affidate le indagini), la vettura – una Fiat 500 – guidata da un 70enne e con a bordo altre due persone (la moglie e la figlia dell’anziano) improvvisamente è andata a sbattere contro un immobile posto nella zona (si tratta di un ex sementificio acquistato dal Comune una quindicina di anni fa per realizzarvi una scuola, ma presso il quali nessun intervento è mai iniziato). Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per il guidatore non c’era più nulla da fare.

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Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, anche ascoltando la testimonianza della figlia che sedeva nella parte posteriore della 500 (uscita illesa dall’incidente), il 70enne avrebbe improvvisamente accusato un malore e non avrebbe più governato il veicolo, direttosi a forte velocità contro l’ex sementificio. Nel sinistro è rimasta invece gravemente ferita la moglie del 70enne, che viaggiava al fianco del conducente: estratta a fatica prima di essere trasferita d’urgenza in ospedale, è ricoverata in prognosi riservata.

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Gianluca Spina
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