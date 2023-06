Malore prima dell’incontro hot, aveva un appuntamento nella casa chiusa

Era a Bari, in trasferta dalla Basilicata, per qualche ora di piacere, ma purtroppo è morto all’improvviso. È accaduto a Poggiofranco in una delle note case chiuse abusive presenti in città. Stando a quanto appreso l’uomo, di 55 anni, aveva preso appuntamento con una delle ragazze presenti nella casa e, prima di iniziare col rapporto, è deceduto all’improvviso. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, unitamente al 118. In casa hanno trovato una signora anziana e una ragazza. Nell’ispezione dell’appartamento sono state trovate delle valigie contenenti arnesi fetish e inerenti ai rapporti sessuali.