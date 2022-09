Niente scuola a Giugliano, Marano e Qualiano: l’elenco dei comuni in cui saranno chiuse

“La Sala Operativa Regionale Unificata della Giunta Regionale della Campania ha diramato allerta meteo di colore arancione dalle ore 00,00 alle ore 23,59 di lunedi 26 settembre 2022, per “precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Dopo essermi consultato anche con i colleghi sindaci del comprensorio e più in generale dell’area nord di Napoli, ho ritenuto necessario procedere alla chiusura per la giornata di lunedì 26 settembre 2022 delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido“. Queste le parole di Luciano Mottola, sindaco di Melito in merito alla chiusura delle scuole nel proprio comune.

“L’ordinanza entra in vigore dalle ore 6,00 di lunedì 26 settembre 2022, e comunque al termine delle operazioni di scrutinio nelle scuole interessate dalle elezioni. Fanno eccezione le operazioni di pulizia e sanificazione successive alle operazioni elettorali, che restano consentite negli edifici interessato dal voto. È comunque consentita, nella giornata di lunedì 26 settembre 2022, la possibilità di accesso negli istituti scolastici ai dirigenti e al personale dipendente, individuato per eventuali specifiche necessità“.

Scuole chiuse negli altri comuni dell’hinterland napoletano

Arriva la conferma anche dai sindaci degli altri comuni dell’hinterland napoletano. Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano, con un comunicato stampa annuncia la chiusura delle scuole nel suo comune. Lo stesso vale per i sindaci dei comuni di Marano, Qualiano, Mugnano, Casoria, Arzano.

Resteranno a casa anche gli alunni dei comuni di Pozzuoli, Quarto e dell’isola di Ischia.

Scuole chiuse a Napoli e provincia lunedì 26 settembre

In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la giornata di domani lunedì 26 settembre è in procinto di emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale. Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico.

Le scuole destinate a seggio elettorale, sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e ASL Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico.

Già i sindaci di molti comuni nel napoletano avevano preso la decisione di chiudere le scuole. In particolare, al momento, le scuole resteranno chiuse nei comuni di: Portici, San Giorgio a Cremano, Cardito, Pomigliano, Volla, Ottaviano, Afragola, Marigliano, Sant’Antimo, Caivano, Marigliano e Ercolano, Somma Vesuviana. Seguiranno aggiornamenti.