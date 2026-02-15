Maltempo, nuova esondazione per il Lago Patria

PUBBLICITÀ

Ancora un’esondazione, ancora disagi, ancora polemiche. Il livello del Lago Patria è tornato a salire nei giorni scorsi fino a provocare l’allagamento della strada circumlago in più punti, con danni alle attività imprenditoriali della zona e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Un episodio che, purtroppo, non rappresenta una novità. Con il passare delle ore e l’intensificarsi delle piogge, l’acqua ha invaso la circumlago, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli e creando non pochi problemi agli imprenditori della zona, già messi a dura prova da precedenti episodi simili. In diversi tratti la carreggiata risulta coperta da acqua e fango, con conseguenti rallentamenti e rischi per la sicurezza. Alcune attività lamentano danni alle strutture esterne e la riduzione degli accessi da parte della clientela. Il Lago Patria è uno dei bacini più grandi della Campania e in questo periodo, il bacino versa in uno stato di degrado e le esondazioni rappresentano solo una parte del problema. In primis c’è l’inquinamento, quello che alcuni anni fa ha portato alla moria di migliaia di pesci, per non parlare degli scarichi abusivi che finiscono direttamente in acqua. Da anni residenti e operatori economici denunciano il ripetersi di situazioni analoghe, soprattutto in concomitanza con forti piogge e allerte meteo. Stavolta, però, a far discutere è soprattutto una richiesta formale rimasta – almeno finora – senza riscontro operativo.

La richiesta urgente del Comune

Il 10 febbraio 2026 il Comune di Giugliano in Campania aveva inviato una nota ufficiale a Sma Campania sollecitando l’apertura della foce del Lago Patria, anche in previsione dell’allerta meteo annunciata. Nel documento, indirizzato per competenza alla società regionale, si legge:

Oggetto: nuova richiesta urgente apertura foce Lago Patria

In riferimento all’oggetto e in seguito alle numerose segnalazioni pervenute allo scrivente, si chiede alla S.V. in indirizzo per quanto di competenza ad intervenire immediatamente, con uomini e mezzi, al fine di aprire la foce del Lago Patria.

L’intervento che si sollecita è necessario ed urgente in quanto è in corso una parziale inondazione delle strade e delle case che potrebbe generare gravi rischi ed un enorme pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Si chiede, pertanto, un intervento con URGENZA che provveda all’apertura della foce.

Si allegano foto della strada e dei terreni adiacenti parzialmente allagati.

Certo di un rapido riscontro, porgo cordiali saluti.

Giugliano in Campania, 10/02/2026.

Una richiesta chiara, motivata dall’aggravarsi delle condizioni meteo e dalle prime segnalazioni di allagamenti. Tuttavia, secondo quanto riferito, non sarebbe seguito alcun intervento immediato per l’apertura della foce.