Manna a SKY: “La squadra ha lavorato bene, siamo un gruppo serio”

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di SKY nel pre gara di Napoli-Atalanta. Il giovane direttore sportivo azzurro, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra, a seguito della sconfitta rimediata a Bologna.

Manna fiducioso per il proseguo della stagione

“C’è tanta e troppa enfasi, sono state strumentalizzate cose ma la squadra ha lavorato tanto e bene nella sosta. Ci siamo ritrovati giovedì, i confronti sono naturali e ci sono sempre, anche dopo le partite. Abbiamo perso col Bologna ma siamo pronti per ripartire“. Queste le dichiarazioni di Manna sulla stagione dei partenopei.

Il DS azzurro ha poi affermato: “Il mister ha lanciato un segnale d’allarme per alzare l’asticella della tensione collettiva. Siamo un gruppo serio e con dei valori che stiamo dimostrando dallo scorso anno. Il cambio modulo è un tema di necessità, non abbiamo centrocampisti con Elmas e Vergara in panchina. Restiamo però tranquilli, oggi Lang ha la possibilità di giocare titolare e ci aspettiamo risposte”.