Mara Venier non rispetta la promessa, la conduttrice scoppia in lacrime a Domenica In

Anche se all’inizio della puntata aveva promesso di non piangere, per Mara Venier è stato impossibile non commuoversi. Nel finale dell’ultima puntata stagionale di Domenica In, la conduttrice ha iniziato a salutare e ringraziare tutte le persone con cui ha lavorato e il pubblico, ma ha anche ricordato una fedele collaboratrice.

‘Zia Mara’ ha voluto in primis ricordare Carmela Fiorentino, storica ‘gobbista’ del programma, scomparsa l’anno scorso per il Covid. «Sei stata la mia fedele e preziosa suggeritrice per tanti anni, eri l’anima di Domenica In. Un abbraccio e un bacio grande, dovunque tu sia», ha spiegato la conduttrice in lacrime.

C’è poi stato il ringraziamento al pubblico di Domenica In. “In 13 edizioni, non abbiamo mai avuto un simile successo. E non posso che ringraziarvi”. Sono le parole di una commossa, ma felice, Mara Venier. “Siete la spinta per continuare, non andrò in pensione finché non ci sarà un riscontro dal pubblico”.

Mara Venier ha poi ringraziato tutti gli autori e i collaboratori del programma, compresi i vertici di Rai 1 e dell’azienda. Prima di abbracciare il direttore del canale, Stefano Coletta, la conduttrice gli ha riservato parole dolcissime: «Sei sempre stato la mia colonna, mi hai sempre supportato e sei sempre stato al mio fianco». Mara Venier ha ringraziato poi tutta la Rai e in particolare l’amministratore delegato, Carlo Fuortes: «Non ci è mai stato imposto né vietato nulla, abbiamo avuto la fortuna di fare tutto in totale autonomia».