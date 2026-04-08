Ferito in strada a Marano, indagine sui precedenti del 43enne

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Stanotte i carabinieri sono intervenuti a via Castel Belvedere a Marano. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 43enne del posto, Luigi Antonio Perrotta, già noto alle forze dell’ordine per poi fuggire. L’uomo era in auto ed è stato colpito 4 volte, a gambe e gluteo. La vittima – non in pericolo di vita – è stata trasferita nell’ospedale di Giugliano in Campania. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

I precedenti di Perrotta

Nel febbraio 2018 i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aversa, presso il carcere di Poggioreale, a Napoli, eseguirono il “provvedimento di esecuzione di pene concorrenti”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – ufficio esecuzioni penali, a carico di Antonio Luigi Perrotta. L’uomo doveva espiare la pena complessiva di anni 4, mesi 1 e giorni 16 di reclusione, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso nel 2014 in Marano di Napoli.

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Nel giugno 2013 i Carabinieri della tenenza di Marano arrestarono Perrotta. Venne ritenuto responsabile di insosservanza a prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Marano. Venne sorpreso sorpreso sul corso Umberto I alla guida della sua Smart For Two, senza la patente di guida che gli era stata ritirata al momento della sottoposizione alla misura di prevenzione. L’arrestato fu sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L’agguato a Mugnano

Un precedente molto simile è avvenuto nella giornata di sabato 4 aprile a Mugnano, su Corso Italia 23. Un individuo a bordo di una moto di grossa cilindrata avrebbe esploso almeno un colpo d’arma da fuoco contro un’auto con a bordo un 26enne, Pasquale Castaldo originario di Melito, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato colpito alla gamba sinistra ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giugliano in Campania. Non è in pericolo di vita. Non sono stati rinvenuti bossoli. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per comprendere la matrice dell’evento.