Dramma nel bar Marano, Raffaele muore stroncato da un malore

Dramma quest’oggi a Marano dove Raffaele è stato ucciso da un malore improvviso che lo ha colpito il titolare del Ciro Caffè, situato nella centralissima via Svizzera. La tragedia si è consumata attorno alle 15.30. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale compagnia e agli agenti della Muncipale, sono giunti i soccorsi del 118 che hanno tentativo invano di rianimare l’uomo. “Oggi è una brutta giornata per Marano: Raffaele, titolare di “Ciro Caffè”, è stato colto da un malore improvviso ed è deceduto all’età di 73 anni. Una persona che conosco da lungo tempo che ricordo da sempre come un grande uomo. Alla famiglia e ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze. Tutta la città si unisce al dolore per questa grave perdita“, ha scritto sulla sua pagina Facebook il deputato del Movimento Cinque Stelle, Andrea Caso.

