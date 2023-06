Marano piange un suo figlio, Ivan muore a 21 anni: “Proteggi la tua famiglia da lassù”

PUBBLICITÀ

Dolore a Marano per la scomparsa di Ivan D’Ausilio. Il giovane, di soli 21 anni, si è spento gettando l’intera comunità nello sconforto. Sulle cause del decesso vige il massimo riserbo familiare. Le esequie si sono tenute questa mattina, mercoledì 28 giugno, alle 10.30 presso la Parrocchia Maria SS. Immacolata di Marano. Ivan lascia i genitori, un fratello e una sorella.

La notizia della dipartita ha fatto rapidamente il giro dei social, dove in tanti ricordano Ivan come un ragazzo educato e sempre gentile, ben voluto e amato da tutti. “Ivan ci ha lasciati per sempre, veglia sulla tua famiglia da lassù” si legge.

