La città di Marano sconvolta per l’improvvisa morte di Mario Giarra, 37enne, deceduto per un malore improvviso. A stroncarlo, probabilmente, un infarto. Mario era in casa quando ha accusato un malore e si è accasciato, purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati inutili ma non c’è stato nulla da fare. Il 37 enne aveva qualche patologia pregressa. La notizia del decesso si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto un’intera comunità che conosceva molto bene il 37enne e la famiglia Giarra. Tantissimi messaggi sui social per il giovane: “Ciao Amico, non immagini nemmeno il dolore che mi hai provocato”. “Sei stato un fratello per me”. “Riposa in pace. Dai forza a tua mamma e tua sorella. Adesso sei l’angelo più bello del paradiso…ancora non ci posso credere”.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.