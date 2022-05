“Cos’è questa puzza?” flatulenze nello spogliatoio, calciatore del Lione cacciato dal club

È proprio il caso di dirlo: cacciato dalla squadra per una flatulenza di troppo. Il brasiliano difensore del Bordeaux Marcelo Guedes, ai tempi in cui vestiva la maglia dell’Olympique Lione, fu venduto da Juninho per una serie di atteggiamenti poco professionali dopo una sconfitta.

Il dirigente dell’OL ritenne inaccettabile il comportamento del calciatore dopo una sconfitta piuttosto pesante, un 3-0 per mano dell’Angers. Il brasiliano si distinse infatti non solo per la prestazione gravemente insufficiente offerta in campo, ma anche per un comportamento piuttosto bizzarro una volta rientrato negli spogliatoi. Come riporta L’Equipe, Marcelo avrebbe iniziato a ridere e scherzare, emettendo una serie di flatulenze di fronte ai compagni.

Un atteggiamento non gradito da Juninho, ex calciatore e oggi dirigente del Lione, che ha messo alla porta il difensore brasiliano. A gennaio Marcelo è passato al Bordeaux, facendo grossi passi indietro nella sua carriera. Lo dimostra anche l’ultima posizione occupata dalla squadra in classifica.