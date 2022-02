Marco Marfè ci riprova, cosa fa oggi il cantante ‘frizzantino-pop dance’ famoso per il Fragolone

Non ha messo di cantare, coltiva ancora la sua passione Marco Marfè, cantante neomelodico noto per la sua partecipazione diversi anni fa ai provini di XFactor (anno 2009). Marco, giovanissimo, balzò sulle pagine dei giornali di gossip e tv per la particolarità del suo provino. Fu scartato dai giudici del programma tv, dopo aver cantato “Gelato al cioccolato” di Pupo. Il video della sua esibizione a X Factor divenne molto virale sul web, rendendo colui che fu ribattezzato il “Fragolone” molto noto tra i più giovani. Mitica la sua risposta a Simona Ventura: “A Napoli stiamo studiando l’inglese“.

Cosa fa oggi Marco Marfè

Dopo quel provino divenne ‘famoso’ e incise un disco, ma poi c’è stata una parabola discendente anche con problemi legati al mondo della giustizia. Il “cantante frizzantino” del genere “pop-dance” fu beccato fuori la stazione di Salerno, dove provava a vendere calzini ai passanti. Finì ai domiciliari in seguito ad un’altra inchiesta relativa all’usura, ma Marco si è messo quel brutto periodo alle spalle anche grazie alla nascita della figlia.

Ora si definisce un uomo maturo, sui social sponsorizza le sue serate in collaborazione con agenzie e colleghi neomelodici. “Non so se la musica sarà per sempre il mio mestiere ma so che mi ha salvato la vita. Oggi riesco finalmente a comunicare con gli altri” affermava nel 2009 in una intervista a Repubblica