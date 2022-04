Casalnuovo in lacrime per ‘Marchetiell’, il 37enne ucciso dal ‘male del secolo’

Casalnuovo è stata colpita dalla notizia della morte di Marco Pistuggia a tutti noto come Marchetiell’ delle granite. Il 37enne era molto apprezzato con il suo carrellino ed era molto attivo sui social. Da tempo ll giovane combatteva contro un male incurabile. Marco, spesso, condivideva le foto dall’ospedale, con messaggi che attestavano la sua voglia di combattere: “Solo con uno spirito positivo troveremo la forza di superare le difficoltà che ogni giorno sono accanto a noi. Con la fiducia i problemi svaniscono presto” o ancora: “Con lo sguardo di chi ne a passate tante ma con gli occhi di chi non a paura di niente“.

LE DEDICHE PER MARCO

Tanti i messaggi di cordoglio scritti sui social per ricordare Marco. “Hai combattuto sempre con il Sorriso sulle labbra, impressa sul tuo volto la tua solarità sei stato il gladiatore più grande. Riposa in pace Marktiè“, scrive Giuseppe. “Hai lottato anche tu come un leone, sei stato un ragazzo rispettoso e allegro nonostante le tue sofferenze. Se è vero che esiste l’aldilà abbracciami il mio adorato marito. Rip in pace“. “Ti ricorderò sempre con il sorriso in faccia Ti porterò sempre nel mio cuore R.I.P in pace fratello”, scrive Gennaro.

UN’ALTRA TRAGEDIA PER CASALNUOVO

In pochi giorni la città di Casalnuovo è stata colpita anche dalla morte del piccolo Antonio. Dalla prima ricostruzione sembra che il bimbo sia rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore sul quale il padre 36enne era a bordo mentre stava effettuando dei lavori in un fondo agricolo adiacente la propria abitazione.

Il bimbo di 3 anni è deceduto sul colpo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della tenenza di Casalnuovo e dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sotto choc la città di Casalnuovo, in particolare la frazione di Casarea, al confine con Volla, dove si è verificata la tragedia. L’uomo stava guidando il trattore mentre lavorava il suo pezzo di terreno. Nel frattempo suo figlio di tre anni è riuscito a eludere la sorveglianza di alcuni suoi parenti che lo stavano tenendo a bada e si è pericolosamente avvicinato al trattore in movimento. È stato un attimo. Il piccolo è stato travolto e ucciso sul colpo dalla macchina agricola. Il papà non ha potuto fare nulla.