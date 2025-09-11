PUBBLICITÀ
HomeSportMarek Hamsik supera l'esame da allenatore: "Sogno la panchina del Napoli"
Sport

Marek Hamsik supera l’esame da allenatore: “Sogno la panchina del Napoli”

Domenico Sgambelluri
Di Domenico Sgambelluri
Hamsik prende il patentino da allenatore a Coverciano
Hamsik prende il patentino da allenatore a Coverciano
PUBBLICITÀ

Negli scorsi giorni si è tenuto l’esame finale per il corso da allenatore a Coverciano. Tra i volti noti spunta quello di Marek Hamsik che ha sostenuto l’esame e alla fine della sua esposizione ha ottenuto diversi applausi da parte dei suoi insegnati che si sono complimentati con lui.

Marek Hamsik, da calciatore ad allenatore

L’ex capitano del Napoli aveva iniziato questo percorso più di un anno fa, seguendo un corso di circa dodici mesi per poter avere il patentino Uefa Pro, il livello massimo a cui può ambire un futuro allenatore. Tramite questo riconoscimento, una volta consegnato ufficialmente, Marek potrà allenare qualsiasi club, maschile o femminile che sia, di qualunque livello. Questo corso, tenuto dai professori dellAssociazione allenatori Renzo Ulivieri, ha visto passare tra i suoi banchi decine di allenatori ora formati come Cesc Fabregas, Marco Landucci, Salvatore Bocchetti e Fabio Pisacane, neo allenatore del Cagliari.

PUBBLICITÀ

L’esame e gli applausi

Gli allievi hanno svolto l’esame diviso in due fasi. Nella mattina, gli allievi hanno sostenuto i colloqui orali su tecnica, tattica calcistica, preparazione atletica,  comunicazione e psicologia. Nel pomeriggio invece hanno discusso ed esposto le loro tesi, maturate durante tutto il corso dell’anno, davanti all’intera commissione d’esame. La discussione di Marek Hamisk ha riscosso tanti pareri positivi facendo addirittura alzare in piedi l’intera commissione che si è unita in un unico grande applauso. I risultati dei colloqui verranno resi pubblici nelle prossime settimane ma quello dell’ex centrocampista slovacco è stato tra i migliori del suo corso.

Il sogno Napoli

Insieme alle lezioni a Coverciano, Marek  ha fatto parte anche dello staff tecnico di Ciccio Calzona alla guida della nazionale slovacca. Grazie a questi mesi passati con Calzona, Hamisk ha maturato e vissuto un’esperienza unica. Tempo fa l’ex numero 17 azzurro rifiutò però di prendere lo stesso ruolo nel Napoli post Rudi Garcia e Mazzarri dicendosi non pronto. “Sogno di allenare il Napoli? Certo che sì, ma voglio farlo quando sarò pronto e con il giusto bagaglio d’esperienza“.

PUBBLICITÀ
Domenico Sgambelluri
Domenico Sgambelluri

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati