PUBBLICITÀ
HomeCronacaMaria Antonietta morta dopo la caduta del cellulare in vasca, chiesto processo...
Cronaca

Maria Antonietta morta dopo la caduta del cellulare in vasca, chiesto processo per 6 persone

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Maria Antonietta morta dopo la caduta del cellulare in vasca, chiesto processo per 6 persone
Maria Antonietta morta dopo la caduta del cellulare in vasca, chiesto processo per 6 persone
PUBBLICITÀ

Omicidio colposo e frode in commercio. Il pm del Tribunale di Avellino, Cecilia De Angelis, ha chiesto il processo per sei indagati ritenuti responsabili della morte della sedicenne Maria Antonietta Cutillo, folgorata da una scarica elettrica provocata dal telefonino mentre era nella vasca da bagno nella sua abitazione di Montefalcione.

Maria Antonietta morta dopo la caduta del cellulare in vasca, chiesto processo per 6 persone

La tragedia avvenne il 2 maggio del 2023. I rinvii a giudizio, sui quali si esprimerà il Gup nell’udienza fissata il 18 giugno prossimo, riguardano tre cittadini cinesi, Ding Xiezhao, Han Yuliang e Ren Zongyao, questi ultimi due residenti a Milano, nella loro veste di importatori del caricabatterie scivolato in acqua che provocò la morte immediata della giovane.

PUBBLICITÀ

Stessa richiesta per due commercianti residenti in provincia di Pisa e di Lucca, distributori del dispositivo che, come emerso dalle indagini, utilizzava un falso marchio Ue. Il sesto indagato, chiamato a rispondere soltanto di frode in commercio, è il titolare di una cartoleria di Montefalcione, Francesco Iannaccone, che avrebbe continuato a vendere il caricabatterie anche dopo la morte di Maria Antonietta.

Il dispositivo, spiega il pm nella richiesta di rinvio a giudizio, montava un condensatore ceramico di scarsa qualità, il cui deterioramento ha causato l’isolamento tra la rete elettrica e il corpo del dispositivo. Quando il telefono è scivolato in acqua, la ragazza è entrata in contatto con la tensione di rete restando folgorata. I suoi genitori si sono costituiti parte civile.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati