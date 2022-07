Lacrime e dolore a Casalnuovo, Maria muore a 45 anni dopo la dura lotta

La città di Casalnuovo piange la morte di Maria Pepe, 45enne originaria della cittadina in provincia di Napoli e residente ad Avella. Come riporta Canale Uno Tivù la donna stava combattendo da tempo contro un male incurabile.

LE DEDICHE PER MARIA

Tante sono le dediche apparse sui social per Maria, infatti, amici e parenti stanno esprimendo messaggi di cordoglio al marito Massimo. “Avrei voluto che questo giorno nn arrivava mai te ne sei andata troppo presto amica mia ma io ti porterò sempre nel mio cuore ricorderò sempre le nostre pazze serate le nostre risate ti ricorderò così amica mia perché purtroppo quel brutto male ti a portato via da noi ora sei un bel angelo che il Signore ti accolga tra le sue braccia dai tanta forza a tuo marito e alla tua famiglia R.i.p mia dolce Maria Tvb“, scrive Regy.

“Ricordo ancora quando sei arrivata qui… I tuoi primi giorni ad Avella, quei saluti già così veri dal balcone, la tua musica che ci accompagnava e Milo che ti scodinzolava intorno… Le risate e le belle chiacchiere. Ci è voluto poco, realmente poco perché sei una di quelle persone che fa rumore. Si, fai rumore nei cuori e nelle emozioni. E da lì, la nascita di una bellissima amicizia. Quante chiacchiere dal balcone e poi quando non volevamo farci sentire troppo continuavamo al telefono. Poco ti è bastato per farti voler bene da tutti. Ormai non mi chiedevi nemmeno più informazioni, di Avella e dintorni conoscevi più persone di me. I tuoi sorrisi, la tua voglia di vita, la tua spensieratezza stravolgente hanno colpito tutti. Poi la triste realtà… E ancora una volta sei tu a stupirmi…Tu che facevi forza a me, e agli altri…Tu che non hai mai smesso di lottare, tu con la tua voce sempre viva e forte hai oggi reso tristi i tanti che ti amavano e che facevano parte della tua vita… E mo? Starai facendo casino anche lassù già immagino la scena. La vita é stata dura con te, troppo. Ma tu l hai vissuta a pieno anche in questi ultimi giorni… hai avuto l’amore di un uomo straordinario che era sempre lì accanto a te ad accudirti, coccolarti, e proteggerti. Sei un esempio di Donna… Buon viaggio amica cara“, queste le parole di Nelly.